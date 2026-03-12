Döşemealtı ihalelerinde 190 milyon TL’lik kamu zararı

Soruşturma, belediye tarafından gerçekleştirilen 2023/44671 ihale numaralı "Bütümlü Sıcak Karışım Asfalt Yol Yapım İşi" ile 2023/676739 kayıt numaralı "Parke Taşı ile Yol ve Kaldırım Yapım İşi" ihaleleri kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin başlatıldı.

İhalelerin yüklenicisinin Güvenyol İnşaat Petrol Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olduğu, uygulama aşamasında ise alt taşeron olarak Tuna Asfalt isimli şirketin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA USULSÜZLÜK TESPİTİ

Soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyetinin sahada yaptığı teknik incelemelerde çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Raporda, şartnameye uygun olmayan imalatlar yapıldığı, asfalt döküldüğü belirtilen bazı alanlarda herhangi bir imalat bulunmadığı ve binder asfalt, plentmiks temel ile reglaj işlerinde fiili durum ile ödeme belgelerindeki miktarların uyuşmadığı belirtildi. Ayrıca hayali metraj artışlarıyla idare aleyhine fazla ödeme çıkarıldığı kaydedildi.

KANTAR FİŞLERİNDE GERÇEĞE AYKIRI KAYITLAR

Asfalt teminine ilişkin kantar fişlerinin incelenmesinde de çok sayıda usulsüzlük belirlendi. Fiziksel olarak mümkün olmayan sayıda taşıma kaydı oluşturulduğu, kamyonların kapasitesinin üzerinde yük taşımış gibi gösterildiği, hafta sonu ve resmi tatillerde fiilen çalışma olmadığı halde taşıma yapılmış gibi fiş düzenlendiği tespit edildi. Ayrıca emekli, izinli ya da raporlu şoförler adına düzenlenmiş gerçeğe aykırı kantar fişleri bulunduğu kaydedildi.

ŞİRKETLER ARASINDA "ORGANİK BAĞ" TESPİTİ

Yapılan incelemelerde yüklenici firma ile alt taşeron arasında organik bağ ve menfaat birliği bulunduğu değerlendirildi. Buna göre Ali Altun'un şirketin fiili sahibi olduğu, resmi olarak şirket sahibi görünen *Berkan Genç'in ise muvazaalı şekilde şirket sahibi olarak gösterildiği tespit edildi.

190 MİLYON LİRAYI AŞAN KAMU ZARARI İDDİASI

Bilirkişi incelemelerine göre iki ihalede toplam 190 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğu belirlendi. 05 Şubat 2023'te 127 milyon 340 bin TL bedelle verilen ilk ihale kapsamında 66 milyon 569 bin TL, 8 Ağustos 2023'te 169 milyon 990 bin TL bedelle verilen ikinci ihale kapsamında ise 125 milyon 392 bin TL kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DAHİL ÇOK SAYIDA İSİM HAKKINDA İŞLEM

Soruşturma kapsamında 11 Mart 2026 tarihinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem yapılanlar arasında Turgay Genç (Döşemealtı eski Belediye Başkanı), belediye başkan yardımcıları Durali Altun ve Bülent Yörük, çeşitli belediye görevlileri ile yüklenici firma yetkilileri yer alıyor. Ayrıca denetim görevini yerine getirmediği değerlendirilen bazı belediye meclis üyeleri hakkında da işlem yapıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma; bilirkişi raporları, teknik incelemeler ve belge analizleri doğrultusunda "ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında devam ediyor.