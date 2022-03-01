Dostlarını kaybeden köpekler yas tutuyor

İTALYA'DA Milano Üniversitesi'nden araştırmacılar köpeklerin, aynı evdeki başka bir köpeğin ölümünün ardından yas tuttuğu belirendi. Scientific Reports adlı akademik dergide yayımlanan ve İtalya'daki 426 köpek sahibinin katıldığı araştırmaya göre, köpek sahiplerinin yüzde 67'si baktıkları başka bir köpeğin ölümünün ardından köpeklerinde dikkat çekme çabası gördüklerini bildirdi. Köpek sahiplerinin belirttiği diğer işaretler arasında daha az oynama (yüzde 57), daha az aktif olma (yüzde 46), daha fazla korkma (yüzde 35), daha fazla uyuma (yüzde 35), daha az yemek yeme (yüzde 32) ve daha fazla havlamayla inleme yer alıyor (yüzde 30). Çalışmanın başyazarı Dr. Federica Pirrone, "Büyük olasılıkla bu, geride kalan köpeğin kendisine güvenlik ve emniyet sağlayan bir bağlanma figürünü kaybettiği anlamına gelir"dedi.