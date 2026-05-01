Dosyası açılsın, katilleri bulunsun

Adana
'da yaşayan ve şehirler arası otobüs firmasında hostes olarak çalışan Jale Sürer, 2 Haziran 2010'da Ankara
-Adana seferinden döndükten sonra otogarda sevgilisi Hakan Uçar ile buluştu. Bir süre sonra Jale Sürer ve Hakan Uçar'ın cesetlerine ulaşıldı. Sır cinayetler o günden beri aydınlatılmayı bekliyor. Bakan Gürlek'in açıklaması, Jale Sürer'in annesi Hatice ile babası Kazım Sürer'i, (57) kızlarının katillerinin bulunması konusunda umutlandırdı. Haberlerde faili meçhul dosyaların yeniden açıldığını görünce umutlandıklarını ifade eden anne Hatice Sürer, "Biz onunla bir anne-kız değil, arkadaş gibiydik. Çok iyi bir insandı. Kimsenin kalbini kırmazdı. Çocukla çocuk olur, büyüğüyle büyük gibi konuşurdu. Benim düşmanım yoktu. İnşallah bizim kızımızın dosyası da açılır diye düşünüyoruz. Bir an önce olay neyse, suçlu kimse bulunsun istiyoruz. Devletimden, kızımın katilinin bulunması için yardım istiyorum. Bir an önce kızımın katilini istiyorum" dedi.