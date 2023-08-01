Haberler Yaşam Haberleri Dövemediği için öldürmüş
Giriş Tarihi: 2.8.2023

Dövemediği için öldürmüş

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Dövemediği için öldürmüş
Adana'da 27 yaşındaki Abdullah Başbudak, havaya pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Saçmalar, elektrik direğine isabet edince sokakta elektrikler kesildi. Bu konu yüzünden Başbudak ile kuzeni Rafet Deveci (28) arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Abdullah Başbudak, kuzeni Deveci'yi tabancayla 5 yerinden vurarak öldürdü. Gözaltına alınan katil zanlısı Başbudak, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip aşağı indi. İriyarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi, tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA DEPREM | İzmir, Konya ve Erzurum'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
"Ekrem İmamoğlu yeni parti kuracak" iddiası: Hazırlıklar başladı! Bomba kulis bilgisini canlı yayında paylaştı
Kaçak göçmenler ve sığınmacılar için iki ayrı paket: Sonbaharda dönüşler hızlanıyor
Son dakika haberi: Fenerbahçe Moldova'da rahat turladı! Temsilcimizden Zimbru'ya gol yağmuru...
Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir cümlesinde TDK'nın günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?
SON DAKİKA | Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde flaş gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray'ın Zalgiris'i elemesi halinde rakibi belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Dövemediği için öldürmüş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA