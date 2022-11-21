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Giriş Tarihi: 21.11.2022 11:20 Son Güncelleme: 21.11.2022 11:21

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Yaptırmak Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?

Özellikle gençler arasında merak konusu olan ve dinimizce onaylanıp onaylanmadığı araştırılan dövme yaptırmak günah mı Din İşleri Yüksek Kurulu sitesinde en çok sorgulananlar arasında. Dövme yaptırmak haram mı, dinimizde yeri nedir görüş ayrılıklarına neden olan bir konudur. Dövme yaptırmanın yanı sıra bu işi meslek olarak görenler için de dövme yapmak günah mı sorusu gündeme geliyor. Kına ile yapılan geçici dövmelerin abdest alırken sorun olmadığını biliyoruz ama kalıcı dövme abdeste engel mi?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Yaptırmak Haram Mı, Caiz Mi, Kuran’da Geçiyor Mu?

Dövme yaptırmak genellikle gençlik çağlarında bir heves ve merak üzerine gelişiyor. Genellikle sevdiklerinin isimlerini yaptırmak isteyenler ya da kendilerini ifade etmek için şekillere ve desenlere ihtiyaç duyanlar dövme yaptırmak istiyor. Dövme yaptırmak isteyenler yaptırmadan önce internette dövme yaptırmak günah mı, dövme yapmak haram mı sorularını araştırıyor. Dövme yaptırmak haram mı değil mi sorusunu Diyanet İşleri Başkanlığı cevaplıyor. Kalıcı dövme abdeste engel mi, dövme ile namaz kılınır mı sorularını ve detaylarını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

Dövme Yaptırmak Günah Mı?

Dövme yaptırmak haram mı, dinimizce nasıl karşılanıyor konuyla ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu şu şekilde açıklama yapmıştır:
Diyanet açıklamasına göre dövme yaptırmanın dinimizce kabul görmediği ve yasaklandığı belirtilmektedir. Dövmenin çeşitli boyalar ve kimyasallar ile insan derisine nüfuz edilerek yapıldığı biliniyor. Bu yüzden beden sağlığı açısından faydalı olmadığı göz önünde bulundurularak dövme yaptırmanın haram olduğu söyleniyor.

Dövme Yaptırmak Caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasında yer alan Peygamber efendimizin dövme yapmak günah mı ile ilgili sözleri ve tavsiyesi şu şekildedir:
Hz. Peygamber (s.a.s.), vücuda dövme yaptırmak, dişleri inceltmek ve seyrekleştirmek gibi müdahaleleri, yaratılışın yapısını değiştirmek, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirmeye almış ve bunu yapanların ve yaptıranların Allah'ın rahmetinden uzak bırakılacağını bildirmiştir (Buhârî, Libâs, 83-87; Müslim, Libâs, 120). Dolayısıyla dövme yaptırmak caiz mi değil mi konusu dinimizce doğru bulunmadığı için netleştirilmiştir.
Konuyla ilgili Nihat Hatipoğlu'nun sözleri ise şu şekildedir: "Dövme yaptırmak haramdır ancak dövmesi olan bir kişinin namaz kılmasında sakınca yoktur."

Kalıcı Dövme Abdeste Engel Mi?

Daha önce dövme yaptırmış olanlar kalıcı dövme abdeste engel mi diye merak ediyor. Konuyla ilgili Nihat Hatipoğlu'nun sözleri ise şu şekildedir: "Dövme yaptırmak haramdır ancak dövmesi olan bir kişinin namaz kılmasında sakınca yoktur."

Dövme Yaptırmak Kuran'da Geçiyor mu?

Dövme yaptırmak ile ilgili bilgiler doğrudan Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir. Dövme yaptırmanın caiz olmadığı ve vücuda zarar verdiği için yasaklandığı hadis-i şerif ile Müslüman toplumuna aktarılmıştır.

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Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Yaptırmak Haram Mı, Caiz Mi, Kuran'da Geçiyor Mu?
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