Down sendromlu doğuma 21 milyon liralık rekor tazminat

İzmit'te yaşayan F.G. ve S.G. çifti, 8 yıl önce bebek bekledikleri süreçte yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle bazı testlerin yapılmasını talep etti. Üçüncü bebeğine hamile olan anne S.G. hamileliği boyunca bazı şikâyetler yaşadı, bebekte bir anomali olup olmadığının tespit edilmesi için Down sendromu da dahil bazı testlerin yapılmasını istedi. Ayrıca anne düşük olabileceğini düşünerek endişelendi.Ancak gittikleri özel hastane ve doktorları bu testlere gerek olmadığını belirtip 'Herhangi bir sorun yok' diyerek testleri yapmadı. Bebeğin doğumu sonrasında Down sendromlu olduğunun anlaşılması üzerine aile hukuki yollara başvurarak dava açtı.Çift, hastane ve doktorun gerekli tıbbi müdahalelerde bulunmadığını, istedikleri testleri yapmadıklarını gerekçe göstererek açtıkları davayı kazandı. Kocaeli Tüketici Mahkemesi'nde 2016 yılından bu yana süren davada mahkeme hastane ile doktorun toplam 21 milyon 280 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ailenin avukatı Feride Külcü, "Bu karar benzer olayları yaşayan aileler için emsal teşkil edecek" dedi.