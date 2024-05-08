Down Sendromlu doğuma 21 milyon TL’lik rekor tazminat

İzmit'te yaşayan F.G. ve S.G. çifti, bebek bekledikleri bir dönemde, İzmit'te oldukça bilinen özel bir hastanede karşılaştıklarını iddia ettikleri tıbbi ihmaller nedeniyle hem doktora, hem de hastaneye dava açtı. Çiftin açmış olduğu dava, 8 yıllık hukuk mücadelesi sonunda karara bağlandı.
DAVA AÇTILAR
Edinilen bilgi ve iddialara göre; çift, hamilelik süreçlerinde yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle bazı testlerin yapılmasını talep etti. Ancak hastane ve doktorlar tarafından bu testlere gerek olmadığı belirtilerek yapılmadı. Bebeğin doğumu sonrasında Down Sendromlu olduğunun anlaşılması üzerine, F.G ve S.G. hukuki yollara başvurarak dava açtı.
ENDİŞELERİNDE HAKLI ÇIKTILAR
Olay, İzmit'te bulunan özel bir hastanede gerçekleşti. S.G. hamileliği boyunca bazı şikayetler yaşadı. Ayrıca düşük olabileceğini düşünerek endişelendi. Çiftin fetüste anomallik olup olmadığının tespit edilmesi için talep ettiği testler, "herhangi bir sorun olmadığı" gerekçesiyle yapılmadı. Ancak, çift endişesinde haklı çıktı ve doğum sonrası bebeğin Down Sendromlu olduğu belirlendi.
DAVAYI KAZANDILAR
Çift, hastane ve doktorun gerekli tıbbi müdahalelerde bulunmamak, istenilen testleri yapmamış olmaları nedeniyle, aydınlatılmış onay yükümlülüğünü ihlal ettiklerini gerekçe göstererek açtıkları davayı kazandı.
21 MİLYON 280 BİN TL
Kocaeli Tüketici Mahkemesi'nde 2016 yılından bu yana süren dava, çiftin avukatı Feride Külcü tarafından yürütüldü ve mahkeme hastane ile doktor hakkında toplamda 21 milyon 280 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Bu karar, benzer durumlar için emsal teşkil ediyor.