Down Sendromlu doğuma 21 milyon TL’lik rekor tazminat

İzmit'te yaşayan F.G. ve S.G. çifti, bebek bekledikleri bir dönemde, İzmit'te oldukça bilinen özel bir hastanede karşılaştıklarını iddia ettikleri tıbbi ihmaller nedeniyle hem doktora, hem de hastaneye dava açtı. Çiftin açmış olduğu dava, 8 yıllık hukuk mücadelesi sonunda karara bağlandı.

DAVA AÇTILAR

Edinilen bilgi ve iddialara göre; çift, hamilelik süreçlerinde yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle bazı testlerin yapılmasını talep etti. Ancak hastane ve doktorlar tarafından bu testlere gerek olmadığı belirtilerek yapılmadı. Bebeğin doğumu sonrasında Down Sendromlu olduğunun anlaşılması üzerine, F.G ve S.G. hukuki yollara başvurarak dava açtı.