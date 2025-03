Down’lu Mehmet kim vurduya gitti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada cami önünde oturan ve olayla ilgisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay (19), hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Olay önceki akşam saatlerinde Kızılpınar Atatürk Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki Özcanlar Camii önünde meydana geldi. Husumetli olduğu belirtilen Cahit P., Serkan Ö. ile Mehmet Can U. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Can U. üzerindeki tabancayı çıkarıp Cahit P. ile Serkan Ö.'ye ateş açtı.Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, cami önünde oturan ve olayla ilgilisi bulunmayan Down sendromlu Mehmet Nasır Arpay'ın kalbine isabet etti. Arpay kanlar içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Nasır Arpay, kurtarılamadı. Arpay'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kaçan Mehmet Can U.'yu, saklandığı merada yakaladı.