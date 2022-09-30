Doya Doya Moda Gamze elendi mi, neden ayrıldı, diskalifiye mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Son bölümde Gamze Taşkın yaka kartını çıkararak Gülşah Saraçoğlu'nun önüne bırakarak yarışmadan ayrıldığını söyledi ve stüdyoyu terk etti. Tüm bu gelişmeler üzerine Gamze'nin akıbeti merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?