Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:18

Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?

Doya Doya Moda yarışmasında yarışan Gamze izleyicinin dikkatini çekiyor. Her hafta birinin elendiği yarışmanın son bölümünde Gamze Taşkın ve Gülşah Saraçoğlu’nun kavgası gündem oldu. Programın sıkı takipçileri Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu, ayrıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Doya Doya Moda’dan ayrılmasına kadar giden süreçte, Gamze Taşkın’ın Esra isimli bir diğer yarışmacı arasında çıkan tartışma ilk kıvılcımı yakmıştı. Peki Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar

Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?

Doya Doya Moda Gamze elendi mi, neden ayrıldı, diskalifiye mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Son bölümde Gamze Taşkın yaka kartını çıkararak Gülşah Saraçoğlu'nun önüne bırakarak yarışmadan ayrıldığını söyledi ve stüdyoyu terk etti. Tüm bu gelişmeler üzerine Gamze'nin akıbeti merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?

GAMZE TAŞKIN NEDEN DOYA DOYA MODA'DAN NEDEN AYRILDI?

Gamze Taşkın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Doya Doya Moda yarışmasından ayrıldığını takipçileri ile paylaşırken, Yarışmanın jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu da bu ayrılığı yarışmadaki açıklamasıyla doğruladı.

Ardından Gülşah Saraçoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Gamze Taşkın yaka kartını çıkararak Gülşah Saraçoğlu'nun önüne bırakarak yarışmadan ayrıldığını söyledi ve stüdyoyu terk etti.

DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?

Geçen hafta Doya Doya Moda yarışmasına katılan Gamze Taşkın aslen Sakaryalıdır. 30 yaşında olduğu bilinen isim, daha önce birçok televizyon yarışmalarında boy göstermiştir. Kendisine ait marka çıkartan Gamze Taşkın'ın Instagram hesabında da 400 bine yakın takipçisi vardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA