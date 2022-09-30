Doya Doya Moda Gamze elendi mi, neden ayrıldı, diskalifiye mi sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Son bölümde Gamze Taşkın yaka kartını çıkararak Gülşah Saraçoğlu'nun önüne bırakarak yarışmadan ayrıldığını söyledi ve stüdyoyu terk etti. Tüm bu gelişmeler üzerine Gamze'nin akıbeti merak konusu oldu. Peki Doya Doya Moda Gamze elendi mi, diskalifiye mi oldu? Doya Doya Moda Gamze Taşkın kimdir?
Gamze Taşkın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Doya Doya Moda yarışmasından ayrıldığını takipçileri ile paylaşırken, Yarışmanın jüri üyelerinden Gülşah Saraçoğlu da bu ayrılığı yarışmadaki açıklamasıyla doğruladı.
Ardından Gülşah Saraçoğlu'nun sözlerine tepki gösteren Gamze Taşkın yaka kartını çıkararak Gülşah Saraçoğlu'nun önüne bırakarak yarışmadan ayrıldığını söyledi ve stüdyoyu terk etti.
Geçen hafta Doya Doya Moda yarışmasına katılan Gamze Taşkın aslen Sakaryalıdır. 30 yaşında olduğu bilinen isim, daha önce birçok televizyon yarışmalarında boy göstermiştir. Kendisine ait marka çıkartan Gamze Taşkın'ın Instagram hesabında da 400 bine yakın takipçisi vardır.