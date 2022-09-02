Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Haftanın puan durumu

Doya Doya Moda puan durumu 2 Eylül 2022 Cuma günü sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Haftanın finalinde "Hayalimdeki Gelinlik" konsepti ile mücadele edecek yarışmacılar, kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte yanıtlar…
DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2 EYLÜL 2022
Hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.
Birinci henüz belli olmadı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda bu hafta bir yarışmacısına veda edecek. Elenen yarışmacı puan durumu ardından belli olacak.