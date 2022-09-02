Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Haftanın puan durumu

Doya Doya Moda puan durumu 2 Eylül 2022 Cuma günü sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Haftanın finalinde "Hayalimdeki Gelinlik" konsepti ile mücadele edecek yarışmacılar, kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte yanıtlar…