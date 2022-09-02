Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Haftanın puan durumu
Giriş Tarihi: 2.9.2022 13:58

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Haftanın puan durumu

Doya Doya Moda haftanın finali bugün gerçekleşiyor! Pazartesi gününden itibaren puan toplayan yarışmacılar finalde tasarım kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Kıyafetlerin yanı sıra yarışmacıların kıyasıya rekabeti de çok konuşuluyor. 2 Eylül 2022 bugün Doya Doya Moda puan durumu da sorgulanmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi, kolyeyi kim aldı? İşte TV8 son bölüm ile detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Haftanın puan durumu

Doya Doya Moda puan durumu 2 Eylül 2022 Cuma günü sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Haftanın finalinde "Hayalimdeki Gelinlik" konsepti ile mücadele edecek yarışmacılar, kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte yanıtlar…

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 2 EYLÜL 2022

Hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.

Birinci henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda bu hafta bir yarışmacısına veda edecek. Elenen yarışmacı puan durumu ardından belli olacak.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Bugünün puanları henüz açıklanmadı.

Geçen haftanın sonuçları şöyle:

Banu 75

Neslihan 77

Nihan 84

Aleyna 89

Tina 103

Zeynep 105

Hülya 109

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ 2022

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 2 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? Haftanın puan durumu
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