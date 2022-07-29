Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 29 Temmuz bugün Doya Doya Moda puan durumu ve birinci olan yarışmacı

Doya Doya Moda puan durumu 29 Temmuz 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Haftanın finalinde gazino konsepti ile yarışacak isimler kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi sorgulanırken kolyenin sahibi olacak yarışmacı da merakla bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte yanıtlar…