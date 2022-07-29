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Giriş Tarihi: 29.7.2022 15:27

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 29 Temmuz bugün Doya Doya Moda puan durumu ve birinci olan yarışmacı

Doya Doya Moda bugün haftanın finali ile TV8 ekranlarında yayında! Haftanın başından bu yana puan toplayan yarışmacılar finalde kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Yeni yarışmacılar ve jüri üyeleri gündeme gelirken 29 Temmuz bugün Doya Doya Moda puan durumu da sorgulanmaya başladı. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? İşte son bölüm ile yanıtlar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 29 Temmuz bugün Doya Doya Moda puan durumu ve birinci olan yarışmacı

Doya Doya Moda puan durumu 29 Temmuz 2022 sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Haftanın finalinde gazino konsepti ile yarışacak isimler kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi sorgulanırken kolyenin sahibi olacak yarışmacı da merakla bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? İşte yanıtlar…

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 29 TEMMUZ 2022

Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.

Kolyenin sahibi olacak haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandığında haberimizde olacak.

DOYA DOYA MODA PUAN TABLOSU I 28 TEMMUZ

TİNA: 13

BANU: 9

HÜLYA: 20

SELEN: 5

ALEYNA: 15

ZEYNEP: 15

NİHAN: 8

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ 2022

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 29 Temmuz bugün Doya Doya Moda puan durumu ve birinci olan yarışmacı
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