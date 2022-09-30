Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen kim oldu? 30 Eylül Bugün Doya Doya Moda altın kolyeyi kim kazandı?

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın finali öncesinde bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığı merakla bekleniyor. Bugünün konsepti "Yeşilçamın unutulmaz karakterleri" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 30 Eylül puan tablosu nasıl, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da kolyeyi kim kazandı? İşte tüm detaylar.