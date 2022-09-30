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Giriş Tarihi: 30.9.2022 15:59

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen kim oldu? 30 Eylül Bugün Doya Doya Moda altın kolyeyi kim kazandı?

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Doya Doya Moda programında haftanın birincisi ve elenen ismi merak konusu haline geldi. 30 Eylül bugün haftanın final geldi çattı. Yeşilçam temalı konseptlerle hazırlanan yarışmacılar jürilerden en iyi puanı alabilmek için mücadele etti. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen kim oldu? Doya Doya Moda kolyeyi kim kazandı? İşte detaylar.

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen kim oldu? 30 Eylül Bugün Doya Doya Moda altın kolyeyi kim kazandı?

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın finali öncesinde bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığı merakla bekleniyor. Bugünün konsepti "Yeşilçamın unutulmaz karakterleri" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 30 Eylül puan tablosu nasıl, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da kolyeyi kim kazandı? İşte tüm detaylar.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz haftanın birincisi belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 29 EYLÜL PUAN TABLOSU

Elif 7 puan

Zeynep 16 puan

Hülya 16 puan

Aleyna 16 puan

Tina 17 puan

Esra 17 puan

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Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen kim oldu? 30 Eylül Bugün Doya Doya Moda altın kolyeyi kim kazandı?
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