Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen kim oldu? 30 Eylül Bugün Doya Doya Moda altın kolyeyi kim kazandı?

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve puan tablosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Haftanın finali öncesinde bugün hangi yarışmacının kaç puan aldığı merakla bekleniyor. Bugünün konsepti "Yeşilçamın unutulmaz karakterleri" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda 30 Eylül puan tablosu nasıl, haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da kolyeyi kim kazandı? İşte tüm detaylar.
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz haftanın birincisi belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA 29 EYLÜL PUAN TABLOSU
Elif 7 puan
Zeynep 16 puan
Hülya 16 puan
Aleyna 16 puan
Tina 17 puan
Esra 17 puan