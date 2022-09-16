Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu
Giriş Tarihi: 16.9.2022 13:57

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu

Tv8 ekranlarında haftanın final bölümüyle ekrana gelen Doya Doya Moda’da birinci olan isim belli oluyor. Haftanın puan durumuna bakıldığında oldukça çekişmeli bir mücadele sona erdi. Kolye yanında Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi sorusu da sürekli olarak yöneltiliyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu açıklandı mı? İşte yanıtı

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda haftanın puan durumu ile hangi yarışmacının kolyeyi evine götüreceği belli oluyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM, KAÇ PUAN ALDI, KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda 16 Eylül birincisi ve kolyenin sahibi henüz belli olmadı. Açıklanan puan durumu sonrası duyurulacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.

Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.

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Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu
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