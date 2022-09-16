Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı ve puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda haftanın puan durumu ile hangi yarışmacının kolyeyi evine götüreceği belli oluyor. Peki, Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu
Doya Doya Moda 16 Eylül birincisi ve kolyenin sahibi henüz belli olmadı. Açıklanan puan durumu sonrası duyurulacak.
Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.
Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.