Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? 16 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın puan durumu

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM, KAÇ PUAN ALDI, KOLYEYİ KİM ALDI?

Doya Doya Moda 16 Eylül birincisi ve kolyenin sahibi henüz belli olmadı. Açıklanan puan durumu sonrası duyurulacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Geçtiğimiz yıl yarışmada jüri koltuğunda olan Seray Sever ve Umut Eker 'in yerine bu yıl Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş oturacak.

Programın diğer üyeleri Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez, bu yıl da Doya Doya Moda jüri üyeleri arasında bulunuyor.