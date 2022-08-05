Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklanıyor
Giriş Tarihi: 5.8.2022 13:51

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklanıyor

Tv8 ekranlarında haftanın finaliyle ekrana gelen Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Haftanın finalinde belirlen konsept ile yarışacak isimler kolyenin sahibi olmaya çalışacak. Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı sorgulanırken kolyenin sahibi olacak yarışmacı da merakla bekleniyor. Peki, Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklandı mı? İşte Doya Doya Moda birincisi, elenen ismi ve puan durumu

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklanıyor

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda bugün haftanın finali ile TV8 ekranlarında yayında! Haftanın başından bu yana puan toplayan yarışmacılar finalde kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi kolyeyi kim aldı? İşte son bölüm ile yanıtlar…

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 5 AĞUSTOS 2022

Hafta içi her gün saat 15.45'te yayınlanan Doya Doya Moda programında bugün haftanın finali yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda hafta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA PUAN TABLOSU

Tina

Banu

Hülya

Pınar

Aleyna

Zeynep

Nihan

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ 2022

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklanıyor
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