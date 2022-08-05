Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu? 5 Ağustos 2022 Doya Doya Moda puan durumu açıklanıyor

Doya Doya Moda kim elendi kim birinci oldu, puan durumu açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Doya Doya Moda bugün haftanın finali ile TV8 ekranlarında yayında! Haftanın başından bu yana puan toplayan yarışmacılar finalde kolyenin sahibi olmak için yarışıyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kim elendi kolyeyi kim aldı? İşte son bölüm ile yanıtlar…