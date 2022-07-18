Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda, değişen formatı ve jüri üyeleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük beden kadın yarışmacıların yarıştığı programda artık her bedenden yarışmacılar yer alacak.

Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'nın bu sezonki jüri üyelerinde değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever'in yerine Yasemin Yılmaz gelecek.

Programın diğer jüri üyeleri ise şöyle;

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş

DOYA DOYA MODA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Programa katılmak isteyen kişiler, ''doyadoyamoda.biz'' adresinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.