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Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:17

Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda yeni sezon başlıyor. Bu seneki formatta her bedenden yarışmacıların yer alacak. Moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda jüri üyeleri de değişti. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?

Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?

Televizyon ekranlarına geri dönen Doya Doya Moda başlıyor! Geçmiş dönemlerde TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve sevilen televizyon programı Doya Doya Moda'nın jüri üyelerini Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu isimleri yer alıyordu. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda, değişen formatı ve jüri üyeleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük beden kadın yarışmacıların yarıştığı programda artık her bedenden yarışmacılar yer alacak.

Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'nın bu sezonki jüri üyelerinde değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever'in yerine Yasemin Yılmaz gelecek.

Programın diğer jüri üyeleri ise şöyle;

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş

DOYA DOYA MODA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Programa katılmak isteyen kişiler, ''doyadoyamoda.biz'' adresinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?
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