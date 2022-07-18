Televizyon ekranlarına geri dönen Doya Doya Moda başlıyor! Geçmiş dönemlerde TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan ve sevilen televizyon programı Doya Doya Moda'nın jüri üyelerini Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu isimleri yer alıyordu. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon jüri üyeleri kim?
TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda, değişen formatı ve jüri üyeleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük beden kadın yarışmacıların yarıştığı programda artık her bedenden yarışmacılar yer alacak.
Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.
Doya Doya Moda'nın bu sezonki jüri üyelerinde değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever'in yerine Yasemin Yılmaz gelecek.
Programın diğer jüri üyeleri ise şöyle;
Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş
Programa katılmak isteyen kişiler, ''doyadoyamoda.biz'' adresinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.