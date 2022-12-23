Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi çattı. Tv8 ekranlarından İlgiyle takip programda kolyeyi kimin alacağı ve elenen isim merak ediliyor. Haftanın finalinde belirlenen konsepte göre kombinlerini oluşturup, jüriden en yüksek puanı almaya çalışan yarışmacılar altın kolyeyi kazanmak için mücadele ediyor. Bu noktada ise "Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 23 Aralık doya doya moda puan durumu ve haftanın birincisi