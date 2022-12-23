Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, kolyeyi kim kazandı ve birinci oldu? İşte 23 Aralık 2022 Doya Doya Moda puan durumu!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 15:43

Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, kolyeyi kim kazandı ve birinci oldu? İşte 23 Aralık 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda'da haftanın elenen ismi ve kolyeyi alan yarışmacısı bugün belli oluyor. Jüriden hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olarak kolyenin sahibi oluyor. En düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor. Peki, 23 Aralık 2022 Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, kolyeyi kim kazandı ve birinci oldu? İşte Doya Doya Moda puan durumu ve tüm detaylar.

Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, kolyeyi kim kazandı ve birinci oldu? İşte 23 Aralık 2022 Doya Doya Moda puan durumu!

Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi çattı. Tv8 ekranlarından İlgiyle takip programda kolyeyi kimin alacağı ve elenen isim merak ediliyor. Haftanın finalinde belirlenen konsepte göre kombinlerini oluşturup, jüriden en yüksek puanı almaya çalışan yarışmacılar altın kolyeyi kazanmak için mücadele ediyor. Bu noktada ise "Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 23 Aralık doya doya moda puan durumu ve haftanın birincisi

23 ARALIK 2022 DOYA DOYA MODA KİM BİRİNCİ OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi henüz belli olmadı.

23 ARALIK 2022 DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 23 ARALIK PUAN DURUMU

Hülya puan

Eda puan

Rojin puan

Melike puan

Aleyna puan

Yağmur puan

Aslı puan

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Doya Doya Moda’da bu hafta kim elendi, kolyeyi kim kazandı ve birinci oldu? İşte 23 Aralık 2022 Doya Doya Moda puan durumu!
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