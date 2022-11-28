Doyran Göleti Nerede? Yol Tarifi İle Doyran Göleti Kamp Alanı’na Nasıl Gidilir, Giriş Ücretli Mi?

Doyran Göleti nerede diye merak ediyorsanız Antalya bölgesindeki göl ve kamp alanlarını araştırabilirsiniz. Doyran Göleti'ne nasıl gidilir araştırmasını ise yine Antalya şehir merkezi üzerinden yapmanız daha uygundur. Doyran Göleti konumu ile de dikkat çeker. Doyran Göleti ücretli mi şeklinde bir araştırma ile de buraya gidip gitmeyeceğinize karar verebilirsiniz. Doyran Göleti'ne giriliyor mu ve Doyran Göleti kaç km gibi soruların cevapları yazımızın devamında.



Doyran Göleti Nerede?



Doyran Göleti, Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Akdamlar bölgesinde yer alan bir gölettir. Gözlerden uzak, yeşillikler içinde olan bu gölet, balık tutma, piknik ve kamp için tercih edilen bir bölgedir. Bu bölgeyi ziyaret ettiğinizde muhteşem pozlar yakalayarak anı ölümsüzleştirebilirsiniz.



Doyran Göleti'ne Nasıl Gidilir?



Doyran Göleti'ne gitmek istiyorsanız ulaşımın da son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz. Göletin Antalya şehir merkezine mesafesi yaklaşık 20 km'dir. Antalya şehir merkezinden yaklaşık 10-15 dk'lık yolculuk süresi ile gölete ulaşmanız mümkündür.



Doyran Göleti Ücretli Mi?



Doyran Göleti'ne giriş için misafirlerden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Doğa harikası bir bölge olan gölet etrafında yeterli sayıda işletmenin olduğunu da söyleyemeyiz. Bu nedenle gölet çevresinde kamp yapmak isterseniz tüm ihtiyaçlarınızı yanınıza alarak bölgeye gelmenizi tavsiye ediyoruz.



Doyran Göleti'ne Giriliyor Mu?



Doyran Göleti'ne girilip girilmeyeceği de merak edilen konulardan biridir. Doyran Göleti ve Türkiye'deki birçok göle yüzme maksatlı girmenin tehlikeli olduğu yönünde çeşitli uyarı levhaları vardır. Bu nedenle göle giriş tehlikeli ve yasaktır. Fakat balık tutmak ya da piknik yapmak için gölün imkânlarından yararlanabilirsiniz. Gölet etrafında bulunduğunuz süre içerisinde eğlenceli vakit geçireceğinize emin olabilirsiniz. Ayrıca fotoğraf çekmek için de ilginç pozlar yakalamanız mümkündür.