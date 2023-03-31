DPF Nedir? Dizel Partikül Filtresi Temizliği Ne Sıklıkla Yapılır, Nasıl Temizlenir?

Dpf nedir ile dizel partikül filtresi ifade edilmiş olur. Bu aşamadan sonra filtrenin ne zaman temizlenir kısmı için yararlanacak bilgiler elde edilir. Ana konu temizlik olduğu için Dizel partikül filtresi nasıl temizlenir şeklinde yaklaşımımız olacaktır. Gerekli işlevleri yerine getirmek için bu tür soruların varlığına ihtiyacımız var. Bu nedenle de Dizel partikül filtresi temizliği ne sıklıkla yapılır, işimize yarayacak bir cevap içerir. Artı olarak Dizel partikül filtresi donunca ne olur konusu farklı bakış açısı sunacaktır.

DPF Nedir?

Araçlarımız farklı ve çeşitli yapılardan oluşur. Bu yapılar diğer bir işlevi etkileyebilir. Aynı zamanda kendi içerisinde birçok yapıyı da barındırabilir. Dolayısıyla iç içe geçmiş ve bağlantılı bir mekanizmadan söz etmek mümkündür. Bilindiği gibi araçlarımıza aldığımız yakıtın tekrardan gaz halinde havaya bırakılması zararlıdır. Bu zararı en aza indirmek için bazı filtrelere ihtiyaç duyarız. Aynı şekilde kötü olan gazların havaya salınmasını engelleye de biliriz. Dizel partikül fitresi bahsedilen bu olayı sağlayan bir filtredir.

Dizel Partikül Filtresi Nasıl Temizlenir?

İnsanın ve doğanın zarar görmemesi adına araçlarda dizel partikül filtresi bulunur. Dolayısıyla dizel partikül filtresinin görevi mühimdir. Çünkü zararlı gazı havaya salınmasını engeller. Mühim olan görev için temizlenme işlemi de oldukça önemlidir. Bu nedenle dizel partikül filtresinin nasıl temizlendiğinden bahsedilecektir. Bu filtrenin temizliği iki farklı şekilde olmaktadır. İlk temizleme şeklinin adı pasif temizlemedir. Diğer temizleme işleminin adı ise rejenerasyon işlemidir.

Dizel Partikül Filtresinin Temizlenme İşlemi Nasıldır?

Dizel partikül filtresinin temizlenmesi ya pasif temizleme ile ya da rejenerasyon ile gerçekleşmektedir. Pasif temizleme işleminde yüksek ısı önemlidir. Bahsedilen filtre egzozdan çıkartılmaz. Daha sonra egzoz sıcaklığı arttırılır. Sıcaklığın artması ile dizel partikül filtresinde yer alan partiküller yanar. Sonuç olarak filtre temizlenmiş olur. Diğer temizleme işlemi olan rejenerasyonda devreye bilgisayarlar girer. Bilgisayar sayesinde egzozda yer alan dizel partikül filtresine yüksek ısı verilir. Yüksek ısı verilince filtre üzerindeki partiküller yanar ve filtre temizlenmiş olur.

Dizel Partikül Filtresi Donunca Ne Olur?

Aracınız bazı durumlarda gerekli işlemler görmez ise zarar görebilir. Bu gibi durumların önlenmesi için yapılması gereken işlemler vardır. Dizel partikül filtresinin temizlenmesi bunlardan biridir. Eğer bu filtre temizlenmez ise partiküller donacaktır ve arabanıza zarar verecektir. Dolayısıyla dizel partikül filtresi donunca ısı ve basınç dengesi bozulacaktır. Bozulan bu denge ile birlikte çeşitli aksaklıklar ortaya çıkacaktır.