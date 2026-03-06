D&R, ilham veren kadınları ağırlıyor!

6-7-8 Mart tarihlerinde üç gün boyunca sürecek etkinliklerin ilk konuğu, oyuncu ve yazar Başak Sayan olacak. Sayan, D&R Gece Yarısı Kütüphanesi'nde, bilincin doğası ve inanç sistemlerinin temellerini sorgulayan yeni kitabı Gülün Açtığı Gece'nin lansmanında okurlarıyla bir araya gelecek. Buluşmalar kapsamında Duygu Alptekin Gürsu Kadın Liderlerin Zirve Yolculuğu, Nilay Keçeci Yeni Bir Başlangıç ve Dr. Bahar Tezcan ise Duygusal Oyunlar adlı kitaplarını okurları için imzalayacak. Bütünsel Güzellik Koçu Selda Tahincioğlu Özkök ise düzenleyeceği atölye ve söyleşi ile kadınlarla bir araya gelecek. Özkök ayrıca, Mardin'in en sevilen ve köklü tariflerini bir araya getirdiği Köklerden Gelen Güzellik kitabını da okurları için imzalayacak.