Dr. Suat Günsel Camii, büyük açılış öncesi medyaya tanıtılacak

Mimari tasarım ve mühendisliğin yanı sıra kullanılan malzemelerin üretimi de KKTC'de tamamlanan Dr. Suat Günsel Camii, Kıbrıs Türklerinin adaya kazandırdığı en büyük abidevi eser olarak tarihe geçecek. Taşıdığı manevi değerin yanında güçlü bir mimari ve sanatsal değere de sahip olan Dr. Suat Günsel Camii'nin 104 penceresini süsleyen vitrayları, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından kendi atölyelerinde tasarlanarak hazırlandı.

Tamamen alüminyum döküm olan ve en büyüğü 7 metre uzunluğa sahip kubbe ve minare alemlerinin dökümleri de yine Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki atölyelerde yapıldı. En büyüğü yaklaşık 8 metre çapa sahip olan 47 avizenin tamamı da Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından tasarlanarak kendi atölyelerinde üretildi.

İç süslemelerinde çini kullanılmayan Dr. Suat Günsel Camii'nin kubbe ve iç mekan süslemeleri ise yaklaşık bir yıllık el işçiliği ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından yağlı boya tekniği ile tamamlandı. Detaylı işlemeleri ile dikkat çeken kapı ve minberleri ile diğer mobilyaları da Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki İkas Mobilya tarafından tasarlanarak üretilen Dr. Suat Günsel Camii'nin dışında da Kıbrıs Türkü zaanatkarlarca işlenen Kıbrıs'a özgü beyaz taş kullanıldı.

62 kubbe ve 6 minaresi ile KKTC'nin en büyük camisi olan Dr. Suat Günsel Camii, aynı anda 10 bin kişinin ibadet etmesine olanak sağlayacak. Türkiye'deki camilerle birlikte bölgedeki 6 minareli 6'ıncı cami olma özelliği taşıyan Dr. Suat Günsel Camii, kubbe ve minareleri altın renkli kaplamaya sahip tek 6 minareli cami olarak da tarihteki yerine alacak.

Toplam 10 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Dr. Suat Günsel Camii, 36,8 metre yüksekliği ve 23,8 metre çapıyla adanın en büyük ana kubbesine sahip. Ana kubbe, daha küçük çaplarda 61 adet kubbe ile çevreleniyor. Cami kısmında 27 adet kubbe ile 9 adet yarı kubbe; revak bölümünde ise 26 adet kubbe bulunuyor. Toplamda altı minareye sahip caminin dört minaresinin her biri 76,2 metre yüksekliğinde ve üç şerefeli. Her biri 56,45 metre yüksekliğinde olan diğer iki minare ise iki şerefeli.

Kıbrıs'ın tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Dr. Suat Günsel Camii, modern dönemde, Kıbrıs Türkleri tarafından adaya kazandırılan en büyük abidevi eser olarak tarihe geçecek. 11 Ocak'ta, Müslüman dünyasını bir araya getirecek açılışı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihinde önemli bir dönüm noktasına vesile olacak" dedi.