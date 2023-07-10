Dragon Ball İzleme Sırası - Çıkış Tarihine Göre ve Kronolojik Sıralama İle Dragon Ball Serisi İzleme Sırası

Ejder Topları'nı elde etmek için peşine düşen Son Goku'nun yaşadıklarını anlatan bir seri olan Dragon Ball izleme sırası, yayınlandığı tarihe göre belirlenir. 1984'te yayınlanan ve tüm dünyada ünlenen Dragon Ball serisi izleme sırası, en baştan başlayacak olanlar için önemlidir. Dragon Ball kronolojik sırası incelendiğinde, bunların belli bir zaman aralığına yayıldığı anlaşılabilir. İşte Dragon Ball serisi nereden başlamalı ile ilgili detaylar…

Dragon Ball İzleme Sırası Nedir?

Manga ve anime dünyasının en popüler eserlerinden biri olan ve kırk yıla yakın bir süredir yayınlanan Dragon Ball (Ejder Topu), çocukluğundan beri dövüş sanatlarına ilgi duyan Son Goku isimli genç bir adamın hayatını anlatır. Bir insanın istediği herhangi bir dileği gerçeğe çevirebilecek güce sahip olan Ejder Topları'nı aramak için yola çıkar. Bu sırada dünya üzerindeki birçok yeri gezip görür. Dragon Ball, macera, dövüş ve fantezi türündeki bir manga ve anime televizyon dizisidir. 1986 yılından bu yana aralıklarla seri olarak yayınlanmıştır. Dizinin tüm bölümlerini baştan sona izlemek isteyenler için Dragon Ball kronolojik sırası şu şekildedir:

Dragon Ball: 1986 - 1989 (153 Bölüm)

Dragon Ball Z: 1989 - 1996 (291 Bölüm)

Dragon Ball GT: 1996 - 1997 (64 Bölüm)

Dragon Ball Kai: 2009 - 2011 (167 Bölüm)

Dragon Ball Kai: The Final Chapters: 2014 - 2015 (69 Bölüm)

Dragon Ball Super: 2015 - 2018 (131 Bölüm)

Super Dragon Ball Heroes: 2018 - Devam ediyor (43 Bölüm)

Dragon Ball Nasıl İzlenmelidir?

Serideki olay akışını ve son yıllarda çekilen bölümleri daha iyi anlayabilmek için bu animeye, 1986 yılında çekilen ve ilk seri olma özelliği taşıyan Dragon Ball'dan başlanması tavsiye edilir. Bu anime klasiğini meydana getiren her seri, birbirinden ayrılan birtakım farklılıklara sahip olsa da hepsi devam niteliğindedir. Bundan dolayı, yukarıda belirtilen kronolojik sıraya göre izlemek gerekir.