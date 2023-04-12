Drill Ne Demek? Oyunda, Argoda, Rap Müzikte Drill Nedir?

Drill ne demek özellikle sosyal mecralarda gezinen vatandaşların karşılaştıkları ve merak ettikleri bir sorudur. Son dönemlerde rap müziğin popülerleşmesiyle birlikte beraberinde rap müzikte drill ne demek sorusunu da akıllara getirmektedir. Farklı alanlarda farklı anlamları bulunan bu kelime sosyal mecralarda sıklıkla rastlanmasından ötürü drillci ve drill erkek ne demek vatandaşlardan tarafından sorulan bir diğer sorular arasında yer almaktadır. Haberimizin geri kalanında drill sözcüğüne dair tüm anlam ve cevaplara ulaşabilirsiniz.

Drill Ne Demek?

İngilizce olan drill kelimesinin Türkçe karşılığı tatbikat, delgi, matkap anlamlarına gelmektedir. Fakat sosyal medyanın etkisiyle günümüzde farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu anlamların başında drill kelimesinin Hiphop kültüründen dahil olmuş olan anlamı akıllara gelmektedir.

Sosyal medyanın etkisiyle İngilizceden dilimize dahil olan drill sözcüğü günümüzde hiphop kültürüyle bağdaştırılmaktadır. Hiphop kültürünün bir parçası olan drill giyim kültürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde Hiphop giyim tarzı olarak tanımlansa da farklı alanlarda farklı anlamları da bulunmaktadır. Spor alanında da nadir duyulan bu terim tenis ve voleybolda da kullanılmaktadır.

Rap Müzikte Drill Ne Demek?

Günümüzde drill kelimesinin en yaygın kullanımı Hiphop kültürüne ait olan rap müzikte kullanılmaktadır. Bir rap müzik türü olan drill aynı zamanda kültür olarak Hiphop çatısı altında yer edinmiştir. Müzik içeriği olarak daha karanlık, sert ve sokak hayatını anlatan drill müzik sokaklarda ve şehirlerdeki olaylar ve suçlar anlatılmaktadır. Genellikle sıkıntılı olaylara maruz kalan drill sanatçıları müziklerinde eşitlik, kurtuluş, ekonomik problemler gibi konular yer almaktadırlar.

Drill müzik ilk olarak Chicago'dan çıkış yaparak İngiltere'ye ardından tüm dünyaya büyük bir ilgiyle yayılmıştır. Son dönemde yaygın olan Rap türü olan trapla karıştırılmamalıdır. Trap müziğine nazaran daha yavaş ve daha depresif olan drill günümüzde sıklıkla dinlenen, genç kesimin ilgilendiği bir Rap türü olarak yer almaktadır.

Argoda Drill Ne Demek?

İlk olarak Hiphop müzik kültüründen çıkarak kullanılan drill terimi, kültür dahilinde drill olarak adlandırılan kişilere de ithaf edilmektedir. Bir kültür haline gelmiş drill genel olarak argoda "drillci" olarak kullanılmaktadır. Drill tabiri sokaklarda kullanılmakla beraber silah kullanan kişi olarak tanımlanmaktadır. Otomatik silah taşıyan, drill kültürüne göre giyinen kişilere sokak tabirinde drill, drillci denmektedir.

Oyunda Drill Ne Demek?

Günümüzde drill kelimesi Hiphop kültürüyle bağdaştırılsa da spor alanında da rastlanan bir terimdir. Aslında bir "antrenman türü" olarak kullanılan drill antrenmanının çeşitleri mevcuttur. Farklı spor türlerinde farklı anlamları bulunan drill antrenmanları şu şekildedir:

Tenis;

Voleybol;

Basketbol;

Futbol;