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Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:55 Son Güncelleme: 19.11.2021 14:59

D&R’ın 214. mağazası Rize’de hizmete açıldı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
D&R’ın 214. mağazası Rize’de hizmete açıldı

Türkiye'nin en büyük kültür ve eğlence platformlarından D&R, yeni mağazalarla büyümeye yolculuğuna devam ediyor. D&R'ın Türkiye’deki 51’inci il ve 214’üncü mağazası Rize’de açıldı. Rize Şimal AVM’de kapılarını açan yeni D&R mağazası, kültür sanat meraklılarına benzersiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Rize'deki ilk D&R mağazasının açılışına D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ'ın yanı sıra usta gazeteci Yavuz Donat ve köşe yazarı Şebnem Bursalı katıldı. Açılış etkinliği, kurdele kesiminin ardından Usta gazeteci- SABAH gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın hatıraları, Şebnem Bursalı'ını kaleme aldığı, yakın dönem siyasi tarihinin perde arkasını konu alan "Off The Record" kitabı için imza günü düzenlendi.

İMZA GÜNLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Rizeli müşterileriyle buluşan D&R mağazası, birbirinden ünlü isimleri söyleşi ve imza günlerinde misafir edecek. D&R Rize Şimal AVM'deki ilk imza günü etkinliğinde Yavuz Donat ve Şebnem Bursalı, kitap tutkunlarıyla bir araya geldi. İkili, açılış kurdelesi kesiminin ardından "Off The Record" kitabını okuyucularına imzaladı.

30 BİN ÇEŞİDE YAKIN ÜRÜN

D&R'ın Türkiye genelindeki 51'inci il ve 214'üncü mağazası olan Rize Şimal AVM'nin 3. katında 400 metrekarelik alana sahip yeni D&R mağazasında, 30 bin yakın ürün, Rizeli kültür sanat tutkunlarını bekliyor. Mağazalarına her geçen gün yenilerini ekleyen D&R; aynı zamanda dr.com.tr ile kültür ve eğlence dünyasının yeniliklerini ve kullanıcıların tercih ve beklentilerine göre seçtiği ürün ve markaları, Türkiye'nin her yerindeki müşterilerine rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimiyle ulaştırıyor.

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D&R’ın 214. mağazası Rize’de hizmete açıldı
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