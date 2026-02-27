Beykoz’da dron destekli denetim: 60 sürücüye ceza yazıldı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Kuzey-Güney katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Havadan yapılan kontrollerde 'Hatalı park', 'Yaya geçidi ihlali' ve 'Hatalı sollama' gibi kural ihlalleri tespit edildi.

Denetimler sırasında trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücüler hakkında işlem yapıldı. Hatalı şekilde sollama yaptığı belirlenen 14 sürücüye, yasak park yaptığı tespit edilen 13 sürücüye ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermediği belirlenen 33 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Toplamda 60 araca kesilen cezaların tutarının 241 bin 119 lira olduğu öğrenildi.