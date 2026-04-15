Dron destekli takiple kaçakçı TIR durduruldu

Giriş Tarihi: 15.04.2026 10:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir TIR’ı takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen bir TIR, dron destekli operasyonla yakalandı. TIR’ın içinde binlerce kilogram kaçak ürün ele geçirildi.

Ali Rıza AKBULUT
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak ürün ve tütün mamulü taşıdığı belirlenen bir çekiciyi (TIR), takibe aldı. 10 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, havadan dron desteğiyle izlenen araç, Sarıyer sınırları içerisinde durduruldu. Operasyon sırasında tır sürücüsü olan 1 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE KİLOGRAM KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan TIR'da hassas burunlu köpekle yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yüksek çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. El konulan malzemelerin arasında 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 bin 215 kg kıyılmış tütün, 28 bin 100 nikotin sakızı, 180 kg kaçak çay, 80 lüks segment kol saati.

