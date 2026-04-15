Dron destekli takiple kaçakçı TIR durduruldu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçak ürün ve tütün mamulü taşıdığı belirlenen bir çekiciyi (TIR), takibe aldı. 10 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda, havadan dron desteğiyle izlenen araç, Sarıyer sınırları içerisinde durduruldu. Operasyon sırasında tır sürücüsü olan 1 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BİNLERCE KİLOGRAM KAÇAK MAL ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan TIR'da hassas burunlu köpekle yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yüksek çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. El konulan malzemelerin arasında 20 bin 350 paket kaçak sigara ve elektronik sigara tütünü, 7 bin 215 kg kıyılmış tütün, 28 bin 100 nikotin sakızı, 180 kg kaçak çay, 80 lüks segment kol saati.