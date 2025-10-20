Drone ile takip edip yakaladılar

Drone ile havadan takip yapan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bir kamyonetten uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Y.E.Y. (27) ve U.Ç. (28) isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Y.E.Y.'nin üzerinden 48 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi bir cep telefonu, kamyonette yapılan aramalarda ise 114 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin lira nakit para ele geçirildi. Y.E.Y. isimli şüpheli "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.