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Giriş Tarihi: 25.4.2022 08:57 Son Güncelleme: 25.4.2022 09:15

Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Aydos Ormanları’nda havaya ateş eden iki kişiyi Drone ile havadan “Devriye” görevi yapıldığı sırada tespit etti. İki kişi silahlarla yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Aydos Ormanları'nda Drone ile havadan "Devriye" görevi yapıldığı sırada kalabalık bir grubun içerisinde bulunan iki kişinin etrafa ateş ettiğini tespit etti.

Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar | Video

Havaya ateş eden G.S. ve yaşı 18'den küçük olan F.S., havaya ateş açtıkları iki adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İki kişiye dört bin 712 lira idari para cezası kesildiği ifade edildi.

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Drone ile tespit edildiler, silahlarla yakalandılar
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