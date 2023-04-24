Haberler Yaşam Haberleri DRS Nedir? F1 DRS Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Ne Zaman Açılır?
Giriş Tarihi: 24.4.2023 09:02 Son Güncelleme: 24.4.2023 09:02

DRS Nedir? F1 DRS Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Ne Zaman Açılır?

DRS nedir sorusunun yanıtı, özellikle yarış severler tarafından merak edilmektedir. DRS, Formula 1 bir yarışlarında kullanılan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yarış severlerin sıklıkla duyduğu bir terimdir. Peki, DRS nedir? F1 DRS ne işe yarar, nasıl çalışır ve ne zaman açılır? Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm bu soruların cevaplarına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

DRS Nedir? F1 DRS Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Ne Zaman Açılır?

Araba yarışı tutkunlarının en sık duyduğu terimlerden biri DRS terimidir. Son dönemlerde birçok kişi bu terimin ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını öğrenmek için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. Bu yazımızda sizler için DRS nedir, F1 DRS ne işe yarar, nasıl çalışır ve ne zaman açılır gibi soruların yanıtlarına yer verdik. Konuyla ilgili aradığınız tüm cevapları yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

DRS Nedir?

Dünya çapında çok fazla takipçisi olan yarışların başında Formula 1 araba yarışları gelmektedir. Bu yarış sırasında birçok farklı teknik kavram kullanılmaktadır. Formula 1 yarışlarında yaygın olarak kullanılan kavramlar arasında DRS kavramı da yer almaktadır. DRS, "drag reduction system" kelimesinin açılımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkçe karşılığı "sürüklenmeyi azaltan veya azaltıcı sistem" olarak tanımlanmaktadır. Araba yarışlarında çok sık kullanılan sistemlerden biridir.

F1 DRS Ne İşe Yarar?

DRS sistemi, Formula 1 yarışlarında araçlarda kullanılan bir sistemdir. Sürücülerin yarış esnasındaki ana hedeflerinden biri öndeki araçları geçmektir. Bu geçişin sağlanabilmesi için sürücülerin önlerinde giden yarış arabalarını solması gerekmektedir. DRS sistemi ile öndeki araçların daha süratli bir şekilde sollanabilmesi mümkündür. DRS sistemi, aracın hızlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu sistemi kullanan yarışçılar adeta uçarak öndeki araçları geçmektedir.

DRS Nasıl Çalışır ve Ne Zaman Açılır?

Formula 1 yarışlarını yakından takip eden birçok kişi DRS nasıl çalışır diye merak etmektedir. Sürücü tarafından kontrol edilen DRS sistemini açmak için direksiyon simidi üzerinde bulunan aktivasyon tuşuna basılmalıdır. Ancak aktivasyon tuşuna basmadan önce sürücülerin öndeki sürücüye bir saniyeden daha az yaklaşmış olması gerekmektedir. Konuyla ilgili merak edilen bir önemli detay ise DRS ne zaman açılır konusudur. DRS sistemini aktif etmek için öncelikli olarak aktivasyon tuşuna basılması gerekir. Ardından yarış arabasının arka kısmında bulunan hareketli kanat açılmaktadır. DRS sistemi bu açılan kanat ile bağlantılıdır. Kanat açıldıktan sonra rüzgârın etkisiyle araba da süratlenmeye başlamaktadır.

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DRS Nedir? F1 DRS Ne İşe Yarar, Nasıl Çalışır ve Ne Zaman Açılır?
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