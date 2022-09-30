DSG Şanzıman Nedir, Nasıl Çalışır? DSG Şanzıman Ömrü Ne Kadar, Özelliği, Avantajları ve Dezavantajları Neler?

DSG şanzıman nedir araştırması yaparken söz konusu şanzımanın özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını bilmeniz gerekir. Yaygın bir kullanım alanına sahip olan DSG şanzıman, özellikleri ile ön plana çıkar. DSG şanzıman özelliği nedir sorusunun cevabını bularak konu ile ilgili merak ettiğiniz hususlara netlik kazandırabilirsiniz. DSG şanzıman ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar yazımızın devamında.

DSG Şanzıman Özelliği Nedir?

DSG şanzıman, çift kavramalı bir sistemle çalışan, otomatik şanzıman kategorisinde yer alan bir şanzıman türüdür. Birçok kaynakta DSG şanzımandan doğrudan çift kavramalı şanzıman olarak bahsedilir. DSG, Direct Shift Gearbox teriminin kısaltmasıdır.

Çift kavramalı şanzıman sistemi, vites geçişlerinin çok daha hızlı olduğu bir şanzıman türüdür. Bu nedenle seri şekilde vites geçişi sağlayarak aracın hızlı hareket etmesine destek olur. Ayrıca araç sürücüsüne, diğer otomatik vites ya da düz vites şanzımanlara nazaran daha iyi bir kontrol sağlar.

DSG şanzımanı ilk kullanan otomotiv markası Volkswagen'dir. İlerleyen dönemde Nissan, Audi, BMW, Mitsubishi, Porshe gibi ünlü markaların da bu şanzıman teknolojisi ile araç üretimine geçtiği görülür. Bu markaların her biri nispeten farklı bir teknoloji ile şanzıman üretse de araçlarındaki şanzıman teknolojisine ışık tutan DSG şanzımandır.

DSG Şanzımanın Avantajları Nelerdir?

Araçlarda yaygın olarak karşılaşılan DSG şanzımanın birçok özelliği vardır. Bu kapsamda kullanıcının hizmetine sunulan avantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

Aracın vites geçişlerinin çok hızlı olmasını sağlar. Bu sayede seri hareket edilebilir.

Vites geçişlerinde herhangi bir güç kaybı yaşanmaz.

Konforlu bir sürüş deneyimi yaşatır.

Yüksek performansın yanı sıra düşük yakıt tüketimini de beraberinde getirir.

DSG Şanzımanın Dezavantajları Nelerdir?

Her ne kadar DSG şanzımanın birçok avantajı olsa da bir kısım dezavantajları da vardır. Bu kapsamda aşağıdaki dezavantajları sıralayabiliriz.

Çift baskı balata kullanıldığından zamanla aşınır ve değiştirilmesi gerekir.

Aracın yokuşlarda geri kaçma sorunu olabilir. Bu nedenle DSG şanzımana sahip araçlarda yokuş kalkış desteğinin olması gerekir.

İdeal olmayan sürüş koşullarında ısınma, arıza yapma ya da aşınma durumları ortaya çıkabilir.

DSG şanzıman özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak bu şanzımana sahip araç alıp almamaya karar verebilirsiniz. Uzun yıllar kullanılan DSG şanzıman teknolojisinin bundan sonraki süreçte de birçok markada kullanılacağı öngörülür.