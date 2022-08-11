DSİ işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı: 2022 Devlet Su İşleri DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim isim listesi

DSİ kura sonuçları gerçekleşen çekiliş sonrası merak ediliyor. Birçok kadroda işçi alımı yapacağını duyuran DSİ, asil ve yedek olmak üzere kura sonuçlarını açıkladı. Noter huzurunda düzenlenen kura çekiminin ardından DSİ işçi alımı kura sonuçları isim listesi araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Buna göre; DSİ işçi alımı kura sonuçları 2022 açıklandı! İşte Devlet Su İşleri DSİ Bekçi alımı kura sonuçları isim listesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 50 adet Sürekli İşçi (Bekçi) alımına ilişkin 09.08.2022 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile asil ve yedek adaylar belirlendi. Ardından kura sonuçları tam listesi de duyuruldu.
Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek çağırılacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek çağrılacaktır.