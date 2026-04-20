DSİ Şube Müdürü ve şoförü kazada öldü

Kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerinde Düzcealan köyü mevkiinde meydana geldi. Van'dan Tatvan'a seyir halindeki İran uyruklu Mohammadı A. (33) yönetimindeki TIR, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Bahattin Adiyan (50) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Bahattin Adiyan ve araçta bulunan DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan sürücü Mohammadı A. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.