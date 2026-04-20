Haberler Yaşam Haberleri DSİ Şube Müdürü ve şoförü kazada öldü
Giriş Tarihi: 20.04.2026 15:17

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız ve şoförü yaşamını yitirdi.

  • ABONE OL

Kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerinde Düzcealan köyü mevkiinde meydana geldi. Van'dan Tatvan'a seyir halindeki İran uyruklu Mohammadı A. (33) yönetimindeki TIR, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, karşı şeritten gelen Bahattin Adiyan (50) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonucunda otomobilin sürücüsü Bahattin Adiyan ve araçta bulunan DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız (38) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan sürücü Mohammadı A. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA