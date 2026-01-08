DSİ’den Ankara’daki su kesintileri ile ilgili açıklama: Sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’ne ait...

DSİ de bugün yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7'nci Maddesi (r) bendine göre; 'Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak' büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin basın açıklamasında iddia edildiğinin aksine, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi Kanununda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin/ASKİ'nin asli görevidir. Ancak kanuni sorumlulukları olmasına rağmen belediyeler, bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasını talep etmektedirler. Belediyelerin talebi üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; içme suyuna ilişkin çalışmalarını 1053 sayılı Kanuna göre; yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokolü imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak ise yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır" denildi.