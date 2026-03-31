DSİ’den dev operasyon! Seyhan havzasında 7/24 taşkın mesaisi

Seyhan Nehri'ndeki taşkın kontrol seddesinde yürütülen çalışmalara DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra; Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kastamonu, Isparta, Balıkesir, Van ve Samsun DSİ Bölge Müdürlüklerinden gelen deneyimli operatörler destek veriyor. Bölgede 15 adet ekskavatör, 19 adet kamyon ve 8 treylerden oluşan toplam 42 adet iş makinesi ile 84 personel, 7/24 esasıyla aktif görev yapıyor.

KRİTİK MERKEZLER DEVREYE ALINDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yağış uyarıları üzerine, Seyhan havzasındaki barajların kontrolü ve yönetimi amacıyla iki kritik merkez devreye alındı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta başkanlığında, 24 saat esasına göre anlık verilerin değerlendirildiği ve stratejik kararların alındığı DSİ Genel Müdürlüğü Taşkın Koordinasyon Merkezi ana merkez olarak faaliyet gösterirken, DSİ Adana Bölge Müdürlüğü'nde; DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan'ın katılımıyla kurulan koordinasyon merkezi, sahadaki operasyonların anlık yönetimini sağlıyor.

SU SEVİYELERİ ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Saha operasyonlarında teknolojik imkanlar da en üst seviyede kullanılıyor. Bu kapsamda çalışmalara drone ile destek veriliyor. Sahadaki olumsuzlukların tespiti için nehir boyunca drone ile havadan incelemeler gerçekleştirilirken havadan yapılan taramalarla tespit edilen kritik noktalara ekipler süratle sevk ediliyor. Ayrıca TÜBİTAK ve DSİ iş birliğiyle geliştirilen ATHOM (Akım Tahmin ve Havza Optimizasyon Modeli) kullanılarak baraj ve nehirdeki su seviyeleri anlık olarak takip ediliyor.

DSİ tarafından kurulan saha ekipleri tarafından da Seyhan Barajı'ndan nehrin Akdeniz'e döküldüğü noktaya kadar olan tüm güzergah detaylıca inceleniyor. Bu kapsamda; sedde tamiratları ve taş tahkimat işleri yapılıyor. Su deşarj noktaları ve yayılım önleyici tedbirler hayata geçiriliyor. Ayrıca olası yeni yağış dalgalarına karşı DSİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki iş makineleri stratejik noktalarda konuşlandırıldı.