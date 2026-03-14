DSİ’den İzmir’e 23 yılda 80 milyarlık yatırım!

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

SU VE SU YAPILARININ ÖNEMİ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTIYOR

Son yıllarda etkileri güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği suyun ve su yapılarının önemini her geçen gün daha da artığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 'İklim değişikliğinin etkisiyle suyun zamansal ve mekânsal dağılımında yaşanan belirsizlikler ve aşırılıklar suya bağlı afetlerin hem sayısında hem etkinlik alanında hem de şiddetinde artışlara sebep olmaktadır. Bu çerçevede başta depolama tesislerimiz olmak üzere inşa ederek ekonomik ve sosyal yaşama kazandırdığımız tüm su yapıları kritik bir öneme sahiptir.

DEPOLAMA TESİSLERİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Özellikle kurak periyotlarda vatandaşlarımızın ve tüm sektörlerin en büyük güvencesi olan depolama tesislerimiz büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planladığımız su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmekte hem kuraklık hem de taşkın gibi ekstrem hidrolojik olaylar karşısında toplumsal ve ekonomik direnci artıran hayati altyapı tesisleri olarak öne çıkmaktadır. ''dedi.

SUYU ASGARİ KAYIPLA SON KULLANICISINA ULAŞTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ

Suyu depolamak kadar önemli olan bir diğer husus, suyu asgari kayıpla son kullanıcısına iletmek olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 'Bu çerçevede, suyun ülkemizde ve dünyada en çok tüketildiği sektör olan tarım sektöründe hayata geçirdiğimiz modern uygulamalarla bu alanda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Özellikle basınçlı borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamaları ve elektronik ölçüm sistemi (sayaç) takılan sulama tesisi sayısının artırılmasıyla suyun verimli kullanımı adına çok önemli adımlar atıldığını belirtti.

MADALYONUN BİR YÜZÜNDE KURAKLIK DİĞER YÜZÜNDE TAŞKINLAR VAR

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta,' Günümüzde suyla alakalı meselelerde madalyonun bir yüzünde kuraklık varken diğer yüzünde taşkınların yer aldığını belirterek. Suyun verimli kullanımı ne kadar önemli ise taşan suların kontrolü de o denli önemlidir. Bu çerçevede sayılarını hızla artırdığımız yenilikçi taşkın kontrol tesislerimiz ve taşkın erken uyarı sistemlerimizle taşkın zararlarının asgariye düşürülmesi hususunda önemli başarılar elde ediyor, rekor denilebilecek nitelikteki yağışlarda can ve mal kayıplarının önüne geçiyoruz. ''dedi.

"İZMİR EKONOMİSİNE YILDA 7,9 MİLYAR LİRALIK KATKI"

23 yıl önce "Su vatandır" sloganıyla başlattıkları yatırım seferberliği ile İzmir'in her damla suyuna sahip çıktıklarını kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, hayata geçirilen rantbl ve etkin projelerle bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyledi. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Son 23 yılda İzmir'e 80.22 milyar liralık yatırım yaptık. 223 su tesisini vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu tesisler sayesinde bölge ve ülke ekonomisine yılda ortalama 7,98 milyar lira ilave katkı sağlıyoruz. Hem ülkemiz hem çiftçimiz kazanıyor." diye konuştu.

"İZMİR'E YILDA 74 MİLYON M3 İÇME SUYU SAĞLIYORUZ"

İzmir'in içme suyu problemini çözmek amacıyla son 23 yılda kente 4 içmesuyu tesisi inşa edildiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, bu tesisler sayesinde İzmir'e yılda 74 milyon m³ içme ve kullanma suyu temin edildiğinin altını çizdi.

İZMİR 1,1 MİLYAR M3 SU DEPOLAMA HACMİNE ULAŞTI

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonuçlarından İzmir'in daha az etkilenmesi için özellikle depolama ve sulama tesislerinin inşasına ağırlık verdiklerini kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "2003 yılından bu yana İzmir'e 36 baraj, 10 gölet ve 9 da yeraltı depolama tesisi kazandırdık. Bu 55 tesis toplam 556 milyon m³ su depolama hacmine sahip. İzmir'de toplam depolama hacmimiz ise 1 milyar 104 milyon m³'e ulaştı" dedi.

İZMİR'DE 53 SULAMA TESİSİNİN İNŞAATI TAMAMLANDI

İzmir'in özellikle Küçük Menderes ve Bakırçay gibi ülkenin en verimli havzalarına sahip olduğunu vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta," Türk tarımını dünya ile rekabet edebilir bir hale getirmek ve üreticiyi kalkındırmak amacıyla başlattığımız çalışmalar sonucunda İzmir kent genelinde 53 sulama tesisi inşaatını tamamladık. 470 bin 188 dekar araziyi sulamaya açtık. Bu tesisler sayesinde üreticimize her yıl 7,88 milyar lira daha fazla kazandırıyoruz." şeklinde konuştu.

110 TAŞKIN KORUMA TESİSİ İNŞA ETTİK

Taşkın ve su baskınlarına karşı vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İzmir'in dört yanındaki dere ve nehir yataklarında sürekli temizlik ve ıslah çalışması yürüttüklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 110 taşkın kontrol tesisinin işletmeye alındığını söyledi.

YILDA 107 MİLYONLUK ZİRAİ GELİR ARTIŞI SAĞLADIK

Ayrıca İzmir kent genelinde 1 Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi projesi yürütüldüğünün de altını çizen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 100 bin 950 dekar arazideki tescil işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Bölge ekonomisine yılda 107 milyon liralık zirai gelir artışı sağlandığını anlattı.

SUYUN HER DAMLASI ÖNEMLİ

Genel Müdür Mehmet Akif Balta; "Biz DSİ olarak suyla alakalı tüm alanlarda su vatandır anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyor, suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark görmüyoruz. Kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız' tavsiyesiyle sözlerimi noktalıyorum." dedi.