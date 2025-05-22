DSL Nedir? DSL Açılımı Ne, Ne İşe Yarar?

İnternetin hızı modemden altyapıya kadar pek çok şeye göre değişebilmektedir. Bir sorunla karşılaşıldığında da sorunun hangisinde olduğunu bulmak için hepsini kontrol etmeye çalışabiliyoruz. Neyi aradığımızı bilmek ve sorunu tespit edebilmek için özellikle modemin üstünde yanan ışıklar çoğu zaman yardımcı olabilmektedir. Yol gösteren ışıkların biri de DSL ışığıdır. Bu sebeple DSL nedir ve DSL açılımı ne, ne işe yarar gibi sorulara internette cevap aranmaktadır.

DSL Nedir?

DSL, mevcut telefon hattı üzerinden yüksek hızlı internet erişimi sağlayan bir iletişim teknolojisidir. Mevcut altyapıyı kullanabilen DSL sistemi aynı hat üzerinden hem internete bağlanabilmeyi hem de telefon görüşmesi yapabilmeyi sağlar.

DSL, telefon hattını ses ve veri olarak 2'ye böler. Bu özelliği sayesinde internet ve telefon aynı anda kullanılabilmektedir.

DSL Açılımı Ne, Ne İşe Yarar?

DSL'in açılımı, digital subscriber line yani dijital abone hattıdır. Bu hat mevcut alt yapıyı kullanarak internete yüksek hızda erişebilmeyi sağlar.