DSÖ’den acil çağrı: E-sigarayı hemen yasaklayın!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ
) verileri, çocuk ve gençlerin yanıltıcı pazarlama taktikleriyle elektronik sigara tuzağına çekildiğini gösteriyor. Dünyada 13-15 yaş arası 15 milyon genç bu ürünleri kullanırken gençlerdeki kullanım oranı yetişkinlerden 9 kat daha fazla. DSÖ, hükümetlere bu ürünleri tamamen yasaklama veya en sıkı şekilde düzenleme çağrısı yaptı. Bu ürünler, kanserojen maddeler içeriyor ve beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, pasif içicilik dahil yılda milyonlarca ölüme yol açan bu salgına karşı en güvenli yaklaşımın, tüm tütün ve nikotin ürünlerine karşı topyekûn ve tavizsiz bir mücadele başlatılması olduğunu belirtiyor.