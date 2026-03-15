Duayen isimlerden 14 Mart mesajı: Hekimlik insanlığa hizmettir
Giriş Tarihi: 15.03.2026

CEYDA KARAASLAN
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan: Hekimlik sadece hastaları tedavi etmekten ibaret değil aynı zamanda topluma karşı bir sorumluluktur. Hekimlerin farklı ülkelerde edindikleri bilimsel deneyimleri ülkeye hizmet edecek şekilde değerlendirilmeli.
Prof. Dr. Sezai Yılmaz:. Türkiye'de tıp alanında gelişim için güçlü bir altyapı var. Bir insanın hayatını kurtarmak ya da yaşam kalitesini artırmak hekim için en büyük değerdir.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen: Hekimlik maddi karşılıkla ölçülemeyecek bir meslek.
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Türe: Hekimlik yalnızca teknik bilgi değil aynı zamanda hikmet ve tutku gerektiren bir meslek.

