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Giriş Tarihi: 14.6.2022 17:31 Son Güncelleme: 14.6.2022 17:31

Dubai Nerede? Dubai Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?

Dubai Nerede? Dubai Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?

Dubai, dünyanın birçok yerinden ziyaretçi kabul eden yerler arasındadır. Hızlı bir gelişim süreci yaşayan Dubai dünyada en çok merak edilen yerler içerisinde bulunuyor. Bu bakımdan Dubai nerede sorusu sıklıkla soruluyor. Türkiye’den de her sene birçok kişi turizm ya da iş amaçlı olarak Dubai’yi ziyaret ediyor. Bu nedenle Dubai nereye bağlı, hangi ülkenin başkenti ve nasıl gidilir sorularını sizler için araştırdık.

Dubai farklı nedenlerle ziyaret edilir. İş amaçlı olarak ziyaret edenler yanında turizm nedeniyle de giden birçok kişi bulunuyor. Bu bakımdan Dubai nerede sorusu çok fazla soruluyor. Dubai ziyareti planlıyorsanız mutlaka nasıl gidileceğini ve nerelerde gezebileceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu nedenle Dubai nereye bağlı, hangi ülkenin başkenti ve nasıl gidilir sorularını sizler için araştırdık ve yazımızda paylaştık.

Dubai Nerede?

Dubai, son yıllarda yaşadığı gelişim ve değişimlerle dünyada en çok dikkati çeken yerler arasında bulunuyor. Dünyanın en lüks şehirleri arasında yer alan Dubai özellikle görkemli mimarisi ile dikkati çekiyor. Bu nedenle de birçok yerden gelen ziyaretçilerine kapılarını aralıyor. Dubai'ye gitmek isteyen kişiler için buraya nasıl gidildiği oldukça önemli bir konudur. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden birisidir. Aynı zamanda Basra Körfezi kıyısında yer alıyor.

Dubai Nereye Bağlı?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlıdır. 7 emirlik vardır ve bunlardan en önemlilerinden birisi de Dubai'dir. Düşük bir suç oranı bulunan Dubai dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri arasındadır. Ülkenin en büyük şehri olarak bilinir. Yüksek binaları ve zengin mağazaları ile birçok kişinin görmek istediği bir yerdir. Büyük bir şehir olmasına rağmen Dubai ülkenin başkenti değildir. Aksine Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi şehridir.

Dubai Nerenin Başkenti?

Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan en büyük şehirlerden biridir. Ancak ülkede bir başkent konumunda değildir. Ticaret ve turizm şehri olduğunu söylemek mümkündür. Basra Körfezi'nde bulunan Dubai, 7 emirlik içerisinde yer alır.

Dubai Nerede Hangi Ülkede?

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunuyor. Başkent olmasa da ülkenin en büyük şehirlerdendir. Aynı zamanda en hızlı gelişme gösteren şehirler arasında yer alıyor. 1961 senesine kadar bir liman kasabası olan Dubai petrol bulunması ile birlikte dünyanın sayılı şehirlerinden biri olmuştur. Birleşik Arap Emirlikleri içerisinde yer alan ve mimari açıdan en gelmiş emirliklerden biridir. Aynı zamanda ülkenin en fazla nüfusu da yine Dubai'de bulunuyor.

Dubai Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti ve Nasıl Gidilir?

Petrol zengini ülkelerden birisi olan Dubai Asya Kıtası üzerinde bulunuyor. Orta Doğu'da Arap Yarımadası'nın güney doğusunda yer alıyor. Suudi Arabistan ve Umman ile komşu olan ülkelerden biridir. Dubai hava yolu ile gidilebilen bir yerdir. İstanbul'dan kalkan birçok uçak seferine katılarak kolayca Dubai'ye gitmek mümkün olabilmektedir.

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Dubai Nerede? Dubai Nereye Bağlı, Hangi Ülkenin Başkenti Ve Nasıl Gidilir?
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