Düden Şelalesi’nden düşerek hayatını kaybetti

Ekipleri alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Düden Park içerisinde bulunan Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Şelalenin denize döküldüğü noktada çitleri aşan bir şahsın denize düştüğü ihbarı üzerine olay denizden ve kadar kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve deniz polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler su yüzeyinde bir şahsın hareketsiz yattığını tespit etti. Havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle su yüzeyinde hareketsiz yatan şahsın kayalıkların arasına sürüklendi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

EKİPLER TARAFINDAN ÇIKARTILDI

Gelişmelerin ardından deniz üzerindeki şahsın cansız bedeninin olay yerinde hazır bulunan itfaiye ekipleri tarafından alınmasına karar verildi. Şahsın yanına inmek için hazırlıklarını yapan itfaiye ekipleri patika yolu kullanarak falezlerden aşağıya indi. Kayalıklar arasındaki şahsa ulaşan ve isminin Mehmet Şan olduğu öğrenilen şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Şan'ın cansız bedeni iple erişim teknikleri kullanılarak 40 metrelik falezlerden yukarı güçlükle yukarı çıkartıldı. Çevrede bulunan yerli ve yabancı turistler ekiplerin çalışmasını meraklı gözlerle izleri. Olay Yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Mehmet Şan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör