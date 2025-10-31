Düğün arifesinde vahşet: Eşini öldürüp kendini bıçakladı

Körfez İlçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Binnur Gökmen sabah saat 08.00 sıralarında küçük kızını okula bıraktıktan sonra eve döndü. 2 Kasım'da yapılacak kızlarının düğününe dair hazırlıklar nedeniyle eşi Ramazan Gökmen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan Gökmen, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Binnur Gökmen aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Gökmen ise kendisini bıçaklayarak evden çıktı. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Binnur Gökmen'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ağır yaralı halde bulunan Ramazan Gökmen, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Cinayetle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Ramazan Gökmen'in bir yıl önce intihar girişiminde bulunduğu, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Aile içindeki anlaşmazlıkların temelinde, iddialara göre daha önce evden kaçan kızları ve yaklaşan düğün hazırlıkları nedeniyle yaşanan tartışmaların yer aldığı ileri sürüldü. Binnur Gökmen'in, kızının Cumartesi günü yapılacak olan kına gecesi için hazırlık yaptığı sırada öldürüldüğü öğrenildi. Talihsiz kadının cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.