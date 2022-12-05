Düğün Çıkış Müzikleri - Enstrümental, Hareketli, Duygusal, Türkçe ve Yabancı Gelin Damat Giriş Müziği Önerileri

Düğün herkes için özeldir ve bu yüzden düğün çıkış müzikleri de oldukça önemlidir. Hem özel bir an olduğu için hem de hayatımız boyunca bize anı kalacağı için düğün şarkı listesi nasıl olmalı şeklindeki detaylara ekstra özen göstermeniz gerek. Dilerseniz sizin için hazırladığımız düğün çıkış müzikleri enstrümantal ya da hareketli düğün çıkış müzikleri listemize göz atabilirsiniz. Merak edilen tüm detayları ile düğün giriş müziği olarak ne çalınır sorusunun cevabı için detaylara geçelim. Gelin damat giriş fon müziği nasıl olmalıdır? İşte cevaplar.

Düğün Çıkış Müzikleri

O mutlu an geldiğinde en sevdiğiniz şarkılardan biri ile salona girmek her çiftin hayalidir. Hem bu hayalinizi gerçekleştirmek hem de gelin damat giriş fon müziği olarak kendinize uygun olanı seçmek için eğer sizin de tereddütleriniz varsa sizin için hazırladığımız listeye göz atın. İşte düğün çıkış müzikleri listesi;

Ayten Alpman – Ben Varım

Tarkan – Beni Çok Sev

Sezen Aksu – Hoş geldin

Toygar Işıklı – Sen Yanımdayken

Yaşar – Benim Bütün Rüyalarım Seninle

Ayla Çelik – Bağdat

Oya & Bora – Sevmek Zamanı

Yeni Türkü – Aşk Yeniden

Kayahan – Seninle Her Şeye Varım Ben

Nesrin Sipahi – Gözleri Aşka Gülen

Enstrümantal Düğün Çıkış Müzikleri

Eğer sözlü şeyleri değil de daha enstrümantal müzikleri seviyorsanız ve düğünüzde de bu tarz müzikleri tercih edecekseniz merak etmeyin sizin için enstrümantal düğün çıkış müzikleri listemizi de hazırladık;

Mono – Halo

Rubato – Uzaklara

Deniz Demiröz – Seni Seviyorum

The Beatles – Because

Farid Farjad – Gol-e Pamçal

Hareketli Düğün Çıkış Müzikleri

Düğünün başından itibaren neşemiz yerine gelsin hem de herkes eğlensin diye düşünüyorsanız hareketli şarkıları seçebilirsiniz. Düğün giriş müziği olarak ne çalınır listemizde hareketli şarkılara göz atalım;

Erol Büyükburç – Bir Başka Sevgiliyi Sevemem

Nil Karaibrahimgil – Ben Ona Resmen Aşığım

Zeki Müren – Arım Balım Peteğim

Tanju Okan – Sevdim Bir Genç Kadını

Füsun Önal – Senden Başka

Pharrel Williams – Happy

Düğün Şarkı Listesi Nasıl Olmalı?

Düğün müzikleriniz için liste hazırlarken takip etmeniz gereken belli bir sıralama bulunmaktadır. Eğer siz de listenizi bu sıralama doğrultusunda yaparsanız hem siz hem de misafirleriniz düğünden oldukça keyif alacaktır. İşte düğün şarkı listesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar;