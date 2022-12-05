Haberler Yaşam Haberleri Düğün Çıkış Müzikleri - Enstrümental, Hareketli, Duygusal, Türkçe ve Yabancı Gelin Damat Giriş Müziği Önerileri
Giriş Tarihi: 5.12.2022 22:42 Son Güncelleme: 5.12.2022 22:43

Düğün Çıkış Müzikleri - Enstrümental, Hareketli, Duygusal, Türkçe ve Yabancı Gelin Damat Giriş Müziği Önerileri

Düğünün en önemli kararlarından biri de düğün çıkış müzikleri olarak karşımıza çıkar. Düğün tarihi yaklaştıkça çiftlerin en çok arattığı konulardan biri düğün giriş müziği olarak ne çalınır ya da hareketli düğün çıkış müzikleri olmaktadır. Siz de düğün tarihiniz yaklaştıysa ve düğün şarkı listesi nasıl olmalı diye merak ediyorsanız bu yazımız tam size göre. Gelin damat giriş fon müziği ve düğün çıkış müzikleri enstrümantal listeleri için yazımızın devamına geçelim.

Düğün Çıkış Müzikleri - Enstrümental, Hareketli, Duygusal, Türkçe ve Yabancı Gelin Damat Giriş Müziği Önerileri

Düğün herkes için özeldir ve bu yüzden düğün çıkış müzikleri de oldukça önemlidir. Hem özel bir an olduğu için hem de hayatımız boyunca bize anı kalacağı için düğün şarkı listesi nasıl olmalı şeklindeki detaylara ekstra özen göstermeniz gerek. Dilerseniz sizin için hazırladığımız düğün çıkış müzikleri enstrümantal ya da hareketli düğün çıkış müzikleri listemize göz atabilirsiniz. Merak edilen tüm detayları ile düğün giriş müziği olarak ne çalınır sorusunun cevabı için detaylara geçelim. Gelin damat giriş fon müziği nasıl olmalıdır? İşte cevaplar.

Düğün Çıkış Müzikleri

O mutlu an geldiğinde en sevdiğiniz şarkılardan biri ile salona girmek her çiftin hayalidir. Hem bu hayalinizi gerçekleştirmek hem de gelin damat giriş fon müziği olarak kendinize uygun olanı seçmek için eğer sizin de tereddütleriniz varsa sizin için hazırladığımız listeye göz atın. İşte düğün çıkış müzikleri listesi;

  • Ayten Alpman – Ben Varım
  • Tarkan – Beni Çok Sev
  • Sezen Aksu – Hoş geldin
  • Toygar Işıklı – Sen Yanımdayken
  • Yaşar – Benim Bütün Rüyalarım Seninle
  • Ayla Çelik – Bağdat
  • Oya & Bora – Sevmek Zamanı
  • Yeni Türkü – Aşk Yeniden
  • Kayahan – Seninle Her Şeye Varım Ben
  • Nesrin Sipahi – Gözleri Aşka Gülen

Enstrümantal Düğün Çıkış Müzikleri

Eğer sözlü şeyleri değil de daha enstrümantal müzikleri seviyorsanız ve düğünüzde de bu tarz müzikleri tercih edecekseniz merak etmeyin sizin için enstrümantal düğün çıkış müzikleri listemizi de hazırladık;

  • Mono – Halo
  • Rubato – Uzaklara
  • Deniz Demiröz – Seni Seviyorum
  • The Beatles – Because
  • Farid Farjad – Gol-e Pamçal

Hareketli Düğün Çıkış Müzikleri

Düğünün başından itibaren neşemiz yerine gelsin hem de herkes eğlensin diye düşünüyorsanız hareketli şarkıları seçebilirsiniz. Düğün giriş müziği olarak ne çalınır listemizde hareketli şarkılara göz atalım;

  • Erol Büyükburç – Bir Başka Sevgiliyi Sevemem
  • Nil Karaibrahimgil – Ben Ona Resmen Aşığım
  • Zeki Müren – Arım Balım Peteğim
  • Tanju Okan – Sevdim Bir Genç Kadını
  • Füsun Önal – Senden Başka
  • Pharrel Williams – Happy

Düğün Şarkı Listesi Nasıl Olmalı?

Düğün müzikleriniz için liste hazırlarken takip etmeniz gereken belli bir sıralama bulunmaktadır. Eğer siz de listenizi bu sıralama doğrultusunda yaparsanız hem siz hem de misafirleriniz düğünden oldukça keyif alacaktır. İşte düğün şarkı listesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar;

  • Giriş Müziği: Giriş müziği bir düğünün can damarıdır. Gelin ile damadın ilk görüneceği an olduğu için herkes tarafından hatırlanacak ve akılda kalacaktır. Sevdiğiniz bir şarkı olması sizin ve anılarınız için önemlidir.
  • İlk Dans Müziği: Burada dikkat etmeniz gereken nokta seçtiğiniz müzik ile dans seçiminizin orantılı olması olacaktır. Birbirinden bağımsız dans ve müzik hoş bir görüntü oluşturmaz.
  • Misafirler İçin Müzikler: Düğünde eğer canlı bir performans olmayacak ise misafirleriniz için de bir liste hazırlamayı unutmamalısınız.

  • Pasta Müziği: Herkesin en heyecanlandığı anlardan biri pastanın kesilme anıdır. Pasta kesilme anını daha şık bir hale getirmek için kendinize uygun bir pasta müziği seçmeyi unutmayın.

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Düğün Çıkış Müzikleri - Enstrümental, Hareketli, Duygusal, Türkçe ve Yabancı Gelin Damat Giriş Müziği Önerileri
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