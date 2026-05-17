Düğün dönüşü acı kaza! 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Özdemir hayatını kaybederken, Mefar Demir, Ercan Demir ve Ümmet Özkan yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mefar Demir, ilk müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi.