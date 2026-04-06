Giriş Tarihi: 6.04.2026

Düğün evi cenaze evi oldu

Antalya’da ağaca çarpan otomobildeki Kemal Yalçın, Abdullah Çelik ve Ramazan Uysal hayatını kaybetti bir kişi ise ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin düğüne giderken kaza yaptıkları ortaya çıktı

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Düğün evi cenaze evi oldu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada Kemal Yalçın (14), Abdullah Çelik (17), Ramazan Uysal (19) hayatını kaybetti. Ömer Sökmen (15) ağır yaralandı. Korkunç kaza önceki akşam saat 22.30 sıralarında Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken, içinde bulunan 4 kişi sıkıştı. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aracın ön ve arka sağ kısmında oturan Kemal Yalçın ve Abdullah Çelik ve sürücü Ramazan Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberin ardından ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ömer Sökmen ise hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Kemal Yalçın'ın ablası Kezban Yalçın'ın kına gecesi olduğu aynı gün evleneceği evleneceği öğrenildi. Acı haberin ardından düğün evi cenaze evine döndü. Düğün ertelendi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Ramazan Uysal'ın babası Soner Uysal'ın da bir süre önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Düğün evi cenaze evi oldu
