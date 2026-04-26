Düğün evi cenaze evi oldu

Burdur
'un Çavdır ilçesinde Küçükalan köyünde düğünleri olacağı gün evlerinde ölü bulunan çiftin evi taziye evine döndü. Önceki gün akşam yapılan kına eğlencesinden sonra evlerine gidip ve ertesi günkü düğünlerine hazırlanan Ayşegül Maral (20) ile Fatih Özaslan (34), dün sabah saat 09.30 sıralarında yakınları tarafından banyoda ölü bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Maral ile Özaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri morga kaldırıldı. Maral ve Özaslan'ın banyoda şofbendeki elektrik akımına kapılıp yaşamlarını yitirdiği ihtimali değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme sürerken çiftin kına gecesinde oynadıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; çiftin yakınları ile mutlu anları yer alıyor.