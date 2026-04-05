Düğün evini cenaze evine çeviren kaza

Korkunç kaza saat 22.30 sıralarında Sülekler Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal yönetimindeki otomobil, Sülekler'den Korkuteli istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkan araç yol kenarındaki dut ağacına çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç hurdaya dönerken, içinde bulunan 4 kişi sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri aracın ön ve arka sağ kısmında oturan Kemal Yalçın ve Abdullah Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberin ardından iki gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaralılardan sürücü Ramazan Uysal Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, diğer yaralı Ömer Sökmen'i Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÜĞÜN EVİ CENAZE EVİNE DÖNDÜ

Kazada hayatını kaybeden Kemal Yalçın'ın kız kardeşi Kezban Yalçın'ın kaza anında kınası olduğu bugün ise evleneceği öğrenildi. Acı haberin ardından düğün evi cenaze evine döndü. Düğün ertelendi. Talihsiz gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

3 AY ÖNCE BABASI MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLMÜŞ

Kazada ağır yaralı olarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Ramazan Uysal'ın babası Soner Uysal'ında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.