Düğün fırsatçılarına geçit yok! Sahte altın şebekesine darbe: 28,5 milyonluk vurgun engellendi

Son dönemlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü önemli soruşturma ve operasyonlara bir yenisi eklendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde "Paraya Eşit Sayılan Değerlerde Sahtecilik" suçundan halkın ekonomik güvenliğini tehdit eden şüpheliler yönelik çalışmalar yürütüldü.

DÜĞÜN SEZONUNA HAZIRLIKLARINA DARBE

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte düğün sezonunun açılmasını fırsat bilen şüphelilerin, ürettikleri sahte altınları piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlendi. Vatandaşların birikimlerini, alın terlerini hiçe sayan şüphelilere yönelik önemli bir operasyona imza atıldı.

SAHTE ALTIN ÜRETİM ATÖLYESİ KURDULAR

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü takipli KOM faaliyeti kapsamında, Zeytinburnu ilçesinde tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Adrese yapılan baskında sahte altın üretimi ve paketlemesinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 28,5 MİLYON TL

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin TL olan sahte altın üretim ağı ortaya çıkarıldı. Ele geçirilenler arasında, satışa hazır şekilde paketlenmiş 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adet olmak üzere toplam 4.252 gram sahte aldın, 280 adet plastik kalıp, 13 adet metal kalıp, bin 10 adet sahte gram altın ambalajı, 1 adet presleme makinası, 1 adet kağıt ve plise delme makinası bulunuyor.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Başsavcılık, vatandaşların alın teriyle kazandığı birikimleri hedef alan bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı. Halkın güvenini sarsmaya yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği, suç ve suçlularla mücadelede tüm imkânların seferber edilmeye devam edileceği aktarıldı.