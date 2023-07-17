Düğün fotoğrafçısı damadın evini bastı 2 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde önceki akşam bir düğünde, düğün fotoğrafçısı Bülent Y.'nin oğlu Caner Y. ile damat Güven Esen arasında, fotoğrafların misafirlere satılması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, düğüne katılanların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Düğünün ardından para meselesinin çözülmediği gerekçesiyle fotoğrafçıBülent Y., aileyi arayarak parasını istedi. Aile, parayı ödediğini söyleyerek başka ücret vermeyi reddetti. Bunun üzerine taraflar telefonda birbirine hakaret etti. Ardından fotoğrafçı Bülent Y., oğulları Muhammet Y., Eyüpcan Y. ve Caner Y. ile birlikte saat 01.00 sıralarında ailenin yaşadığı evin önüne gitti. Burada taraflar arasında yeniden kavga çıktı. Muhammet Y. ve Eyüpcan Y. yanlarındaki silahları çıkararak karşı tarafa ateş etti. Kurşunların isabet ettiği damat Güven Esen, babası Abdurrahman Esen, kardeşi Abdullah Esen, amcası İdris Esen, arkadaşıÖmer Torun ve ailenin komşusunun 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan damadın amcası İdris Esen ile damadın sağdıcı Ömer Torun kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan baba ve 3 oğlu, polisin yaptığı çalışmayla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Akrabalardan Mehmet Sait Atahan yaşananları şöyle anlattı: "Damat benim teyzemin oğlu. Fotoğrafçıya 'Çektiklerini misafirlerime dağıt ama misafirlerden para alma. Kaç tane çektiysen parasını topluca ben vereyim' dedi.Dışarıdan gelen misafirler var. Memleketten gelenler var. Ayıp olur diye düşündü. Fotoğrafçı çocuk da 'Sana ne? Sen kimsin? Sen karışamazsın. Ben çektiğim kişilerin fotoğrafını verip paramı alırım' dedi. Aradan bir yarım saat, 40 dakika falan geçti. Yine o fotoğraf çeken arkadaş aynı şekilde bir tartışmaya girdi. Düğün saat 22.00'de bitti. Eve geldik. Bu arada fotoğraf çekenler damada telefon açmışlar. Damat da konuşmak için onları buraya davet etmiş. Burada tekrar münakaşaya girdiler. Damat da münakaşa görünce evden çıktı. Onun çıktığını görünce başladılar ateş etmeye." DHA