Düğün gerçek gelin sahte! Ankara polisinde “sahte gelinler” operasyonu

Türkiye'nin birçok ilinde kadınların evlenme vaadiyle dolandırıcılık gerçekleştirdiklerini Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan mağdurlar anlatmıştı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği, 3 mağdurun şikayetçi olması üzerine ekip oluşturdu. Kurulan özel ekip çalışmasında 9'u kadın 21 kişiden oluşan suç örgütünü belirledi. Örgütün adete röntgenini çeken özel ekip, 25 ile 65 yaş aralığındaki kadınlar kullanılarak insanları nasıl dolandırıldığını deşifre etti.

Türkiye geneli faaliyet yürüten suç örgütü, saha elemanları vasıtasıyla özellikle yaşlı, engelli ve algı yetisi düşük kişileri buldu. Saha elemanları evlenmek isteyen kişilere, kendilerine uygun kadınların olduğu ve isterlerse evlenmeye ikna edebileceklerini söyledi. İkna olan kişiler, saha elemanlarına bunun karşılığı bir miktar para verdi. Anlaşma tamamlanmasının ardından örgüt lideri hazırlanan senaryoyu sahneye koydu.