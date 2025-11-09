Düğün hazırlığı içindeydi: Güvenlik görevlisini bıçakla öldüren cani tutuklandı!

Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak'ta dün gece bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker (26) ve Talat K.B., gürültü yaparak otel önünde alkol alan Eyüp T. (20) ve Halil S.'yi (18) uyarmış, uyarılara aldırış etmeyerek alkol almayı sürdüren şahıslar çıkan tartışmada Tahsin Göker'i göğsüden bıçaklamıştı. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucu hastaneye kaldırılan Göker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan Eyüp T. ve Halil S., Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından öğlen saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp T. ve Halil S. adliyeye sevk edildi.