Düğün hazırlığı yapan nişanlı çift yan yana toprağa verildi

Kaza 22 Mart tarihinde Isparta - Antalya kara yolu Ağlasun Kavşağı'nda 15.30 sıralarında meydana geldi. Mustafa Kılıç yönetimindeki otomobil ile A.E.B. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları tek tek dışarı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 4 yaralı ise kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerinin netleşmesiyle acı bir detay ortaya çıktı. Yaşamını yitirenlerin Bucak nüfusuna kayıtlı Gizem Ateş ile Ağlasun nüfusuna kayıtlı Mustafa Kılıç olduğu belirlendi. Genç çiftin yaklaşık 1.5 ay önce nişanlandıkları ve evlilik hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Acı haberin ardından Bucak ve Ağlasun ilçelerinde iki gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Yaklaşık 1,5 ay önce nişanlandıkları öğrenilen çiftin, Isparta'dan alışveriş yaptıktan sonra memleketleri Ağlasun'a dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, Mustafa Kılıç'ın ağabeyi "Biz sizi daha dün nişanladık…" sözleri yürekleri dağladı. Mustafa Kılıç ile Gizem Ateş'in cenazeleri, öğle namazına müteakip Ağlasun Merkez Kemalettin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bala Mahallesi Mezarlığı'nda ailelerinin, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arsında yan yana toprağa verildi.